POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Ravenstein: Ford Transit nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Pkw-Fahrer oder eine unbekannte Pkw-Fahrerin kollidierte am Montag gegen 0.45 Uhr mit einer Straßenlaterne in Ravenstein und fuhr davon. Der oder die Unbekannte war auf der Eichenstraße in Richtung Autobahn 81 unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Daraufhin kollidierte der Pkw mit einer Straßenlaterne, die durch den Aufprall auf den Gehweg kippte. Ein Zeuge wurde durch den Lärm aufmerksam und konnte vermutlich einen weißen Ford Transit mit ausländischem Kennzeichen erkennen. Die unbekannte Person wurde dabei beobachtet, wie sie ein abstehendes Karosserieteil abriss, wieder in den Ford stieg und in Richtung Autobahn 81 davonfuhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder der unbekannten Person geben können. Sie werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Buchen unter der der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Einbruch in ein Unternehmen

In der Nacht auf Sonntag brachen Unbekannte in eine Firma in der Straße "Vorderer Waldhauer" in Mosbach ein. Hierbei verschafften sie sich Zugang in das Gebäude, indem sie die Eingangstüre aushebelten. Des Weiteren wurden in den Büroräumlichkeiten Schränke gewaltsam geöffnet und Glastüren zerschlagen. Welches Diebesgut entwendet wurde und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht bekannt. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 6 Uhr, etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Elztal-Rittersbach: Asche verursacht Waldbrand

Am Samstagmittag gegen zwölf Uhr brannte ein Waldstück in Rittersbach mit einer Fläche von circa 100 Quadratmetern. Ein 50-jähriger Mann entsorgte zuvor Asche in einem Wald am Riemenweg. Es entzündete sich ein Feuer, welches sechs Bäume beschädigte. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.

Mosbach: Pkw brennt in Parkhaus

Die Feuerwehr musste am Freitagnachmittag ausrücken, um einen brennenden Citroen in einem Parkhaus im Gartenweg in Mosbach zu löschen. Vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht, entwickelte sich gegen 16.45 Uhr ein Feuer im vorderen Teil des Fahrzeugs. Der gelöschte Pkw musste vor die Einfahrt des Parkhauses geschoben und abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt.

Aglasterhausen: Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

In Aglasterhausen wurde zwischen Freitag 23.30 Uhr und Samstag 8 Uhr ein Zaun eines Grundstücks demoliert. Eine unbekannte Person beschädigte auf unbekannte Weise den Zaun, sodass ein Zaunabschnitt abgerissen und eine dahinter stehende Schafstatue umgeworfen wurde. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang, dem Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

