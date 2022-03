Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220307 - 0252 Frankfurt-Bockenheim: Festnahme zweier Einbrecher heute Nacht

Frankfurt (ots)

(ne)Auf frischer Tat sind heute Nacht um 1:30 Uhr zwei Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Montgolfier-Allee festgenommen worden.

Ein Bewohner hörte auffällige Geräusche aus dem Kellerbereich und ging von einem Einbruch aus. Die sofort verständigte Polizei war schnell vor Ort und konnte zwei junge Männer festnehmen. Die beiden wohnsitzlosen Personen (29 und 41 Jahre) hatten sich zuvor gewaltsam Zutritt in das Haus verschafft. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich an mindesten fünf Kellerparzellen zu schaffen. Hieraus entwendetes Diebesgut legten sie sich offenbar für den Abtransport bereit. Bei Eintreffen der Polizei brachen sie ihr Vorhaben ab und verließen eilig das Wohnhaus. Sodann erfolgte die Festnahme der beiden mutmaßlichen Einbrecher. Beide Personen hatten unterschiedliche Wertgegenstände, wie z. B. Schmuck und Mobiltelefone dabei, deren Herkunft unklar ist. Zudem konnte die Polizei bei beiden kleine Mengen Crack auffinden und ebenfalls sicherstellen. Die beiden Tatverdächtigen kamen nach Abschluss der Maßnahmen in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und werden im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

