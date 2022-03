POL-F: 220306 - 0249 Frankfurt - Nordend: Zündelei im Günthersburgpark - Festnahmen

Frankfurt (ots) - (fue) Per E-Mail wurde die Polizei darüber informiert, dass sich an einem Gebäude auf einem Firmengelände in der Huswertstraße möglicherweise eine Selbstschussanlage befände. Am heutigen Freitag, gegen 08.00 Uhr, wurde das betreffende Gelände mit Einwilligung des Betroffenen durchsucht. Dabei konnte an einem Gebäude tatsächlich eine ...

mehr