Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220307 - 0251 Frankfurt-Praunheim: Versuchter Raub auf Tankstelle

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Sonntagabend, den 06. März 2022, überfiel ein unbekannter Mann in Praunheim eine Tankstelle. Dieser rechnete jedoch nicht mit der Gegenwehr eines Mitarbeiters und flüchtete letztlich ohne Beute.

Gegen 22:10 Uhr betrat ein mit einer OP-Maske verhüllter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Ludwig-Landmann-Straße. Unvermittelt forderte dieser die Herausgabe von Bargeld. Der zu diesem Zeitpunkt anwesende Angestellte verweigerte dies jedoch, sodass sich in der Folge ein Gerangel zwischen beiden entwickelte. Der Unbekannte setzte daraufhin Pfefferspray gegen den Mitarbeiter ein und konnte sich von diesem losreißen. Schließlich verließ der Angreifer ohne Beute die Tankstelle und flüchtete von dieser in nördliche Richtung. Die verständigten Rettungskräfte betreuten später den leichtverletzten Geschädigten aufgrund der erlittenen Augenreizung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Geflüchteten verlief ohne Ergebnis.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 180 bis 185 cm groß, 18 bis 26 Jahre alt, schlank, sportliche Statur, dunkle Augen, schwarze Augenbrauen, hellbrauner Teint; trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske), schwarze Softshelljacke mit Kapuze, Jeans; sprach Deutsch ohne Akzent.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatgeschehen und / oder dem bislang unbekannten Täter werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

