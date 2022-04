Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarwestheim: Mit Sand beladener Lkw umgekippt

Am Mittwochmorgen kam ein mit Sand beladener Sattelzug bei Neckarwestheim von der Straße ab und kippte auf die Fahrbahn. Gegen 9.40 Uhr war ein 51-jähriger Lkw-Fahrer auf der Kreisstraße 2085 zwischen Pfahlhof und Neckarwestheim unterwegs, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über den Sattelzug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch gegenzulenken kam die Zugmaschine ins Schleudern, der Sattelauflieger stellte sich quer zur Fahrbahn und kippte um. Die rund 26 Tonnen geladener Sand wurden auf der Straße verteilt. Beide Fahrspuren wurden blockiert und die Straße musste gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an (Stand 13 Uhr). Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro.

Bad Rappenau-Bonfeld: Unfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro war am Dienstagmorgen das Ergebnis eines Zusammenstoßes von zwei Pkw in Bonfeld. Eine 54-jährige Mini-Fahrerin übersah beim Überqueren der Landesstraße 1107 in Richtung Biberacher Straße den auf der Landesstraße fahrenden Peugeot eines 43 Jahre alten Fahrers. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Heilbronn: Diebstahl aus Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Gleich zweimal wurde am Dienstag in Heilbronn in Fahrzeuge eingebrochen.

Ein 31-Jähriger stellte seinen Golf Plus auf einem Parkplatz an der Theresienstraße ab. Zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr schlug eine unbekannte Person die hintere rechte Seitenscheibe ein und durchsuchte einen Rucksack. Es wurde jedoch nichts entwendet. In der Olgastraße schlug ebenfalls zwischen circa 14 Uhr und 14.30 Uhr ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin die rechte hintere Seitenscheibe einer geparkten Mercedes-Benz C-Klasse ein und entwendete einen Rucksack aus dem Fahrzeug. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Angaben zu dem oder der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Wohnungsbrand

Gegen 15.15 Uhr am Dienstag brannte eine Küche in einer Wohnung in der Stettenfelser Straße in Heilbronn. Eine 36 Jahre alte Frau erhitzte Öl in einem Topf, welches Feuer fing. Der Versuch den Brand zu löschen schlug fehl und die Flammen griffen auf die Küchenzeile über. Die sieben Bewohner konnten sich unverletzt außerhalb des Hauses in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand und erklärte die Wohnung als vorübergehend unbewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Heilbronn: Körperliche Auseinandersetzung im Stadtgarten - Zeugen gesucht

Am Montag, den 18. April, kam es gegen 18.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Stadtgarten hinter der Harmonie. Im Bereich zwischen einer Tankstelle und einem Hotel geriet eine Gruppe männlicher Personen mit einer dort befindlichen Person in einen lautstarken Streit. In der Folge wurde der Mann von einer Person aus der Gruppe unvermittelt geschlagen. Dieser sackte daraufhin bewusstlos zusammen und schlug auf dem Boden auf. Im Anschluss traten Personen der Gruppe auf den am Boden liegenden Mann ein, ehe sie die Flucht ergriffen. Der Stadtgarten war zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung gut besucht. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131 1044444, zu melden.

A6/Heilbronn: Aquaplaning auf der Autobahn

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Autobahn 6 entstand Sachschaden in Höhe von zirka 18.000 Euro. Ein 43-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem BMW auf der Autobahn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau geriet der PKW aufgrund von Aqua Planing nach links ab und prallte gegen die Betongleitwand. Von dieser wurde der PKW abgewiesen und gegen einen fahrenden Renault eines 47-Jährigen geschleudert. Der BMW wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.

A81/Neuenstadt am Kocher: Mit Leitplanke kollidiert

Über 15.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Neuenstadt. Gegen 7.30 Uhr war ein 30-Jähriger mit einem leeren Zugfahrzeug und einem Anhänger, beladen mit einen zirka 5500 Kilogramm schweren Radlader, auf der Autobahn unterwegs. Der Anhänger schaukelte sich nach Aussage steigender Geschwindigkeit immer weiter auf, sodass der 30-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Gespann kollidierte zunächst mit der rechten, dann mit der linken Leitplanke, wobei hier jeweils vier Elemente beschädigt wurden. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

A81/Mundelsheim: Fahrzeug in die Luft geschleudert

Ein 57-Jähriger Mann wurde am frühen Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war gegen 5.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Mundelsheim kam der PKW auf Grund nicht an die Wetterverhältnisse angepasste Geschwindigkeit nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Der Peugeot schanzte dann über die Leitplanke und kam 100 Meter weiter in einem Graben auf dem Dach zu liegen. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto gerettet und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am verunfallten PKW entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro.

