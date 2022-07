Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presse-Nachtragsmeldung -Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person-

Sörth (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 11.55 Uhr. Die Unfallstelle befindet sich in der Gemarkung Sörth. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von folgendem Unfallhergang ausgegangen: Eine 64-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die B 414, aus Richtung Hachenburg kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer leichten Rechtskurve in Höhe der Anschlussstelle Sörth geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf den Gegenfahrsteifen und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Fahrerin des Pkw wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Neben den beiden kollidierten Fahrzeugen wurde noch ein weiterer Pkw infolge des entstandenen Trümmerfeldes beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-Euro. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, mehrere Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Altenkirchen und Hachenburg, die Straßenmeisterei Altenkirchen und die Polizei Altenkirchen. Die B 414 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit (17.05 Uhr) noch an.

