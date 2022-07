Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Buchholz (ots)

Am 15.07.2022, gegen 13:30 Uhr, erhielt die Polizei Altenkirchen die Mitteilung über einen Autofahrer dessen Fahrzeug erhebliche Beschädigungen im Bereich der Fahrzeugfront aufwies. Der Verkehrsteilnehmer wurde durch eine Streife auf der Bundesstraße 8 in Kircheib festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde ermittelt, dass der Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer im Industriepark Nord in Buchholz Mendt verursachte und sich dabei leicht verletzte. Gemeinsam wurde die Unfallstelle aufgesucht. Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Straßenhaus erfolgte die Verkehrsunfallaufnahme. Hierbei wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Dem Fahrer wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell