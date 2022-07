POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 17.07.2022

Rheinbrohl (ots) - Am Dienstag, dem 12.07.2022, 10-21 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad, welches am Bahnhof in Rheinbrohl abgestellt war. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Leihfahrrad, welches durch die Verbandsgemeinde Bad Hönningen ukrainischen Geflüchteten zur Nutzung überlassen wurde. Der Schaden wird im mittleren zweistelligen Bereich beziffert. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am ...

