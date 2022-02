Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Geldbeutel aus Sprinter gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 24.02.2022, gegen 16:40 Uhr, verließ ein 36-Jähriger kurz seinen Sprinter, nachdem er in der Bismarckstraße rückwärts eingeparkt hatte, um seine Parksituation zu überprüfen. Währenddessen öffnete ein unbekannter Täter die Beifahrertür des Lieferwagens und stahl zwei Geldbeutel, in denen sich unter anderem insgesamt knapp 2.000 Euro befanden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell