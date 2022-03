Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Glascontainer und Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Polizei Gelsenkirchen sind am Freitag, 4. März 2022, mehrere Notrufe eingegangen, nachdem ein Glascontainer und ein geparkter Wagen an einem Parkplatz an der Emmastraße/ Walpurgisstraße um 21.04 Uhr durch eine Detonation beschädigt wurden. Unmittelbar nach der Detonation beobachteten Zeugen zwei männliche Personen in Tatortnähe. Einer ist circa 20 bis 25 Jahre alt. Er hat dunkle Haare und trug eine helle Jacke, eine schwarze Hose und einen schwarzen Rucksack. Der andere Mann ist circa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine weiße Jacke aus Frottee. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder den Tätern können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

