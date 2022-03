Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Täter gesucht: Mann verletzt und ausgeraubt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag, 5. März 2022, einen 50-Jährigen in Schalke geschlagen und ausgeraubt. Der 50 Jahre alte Mann aus Gelsenkirchen hatte um 23 Uhr den unbekannten Täter am Elisabeth-Nettebeck-Platz in Höhe der U-Bahnhaltestelle "Musiktheater" angesprochen, nachdem dieser zuvor mit einer jungen Frau in Streit geraten war. Kurz darauf schlug der Unbekannte dem Gelsenkirchener mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht und entwendete Bargeld aus dessen Jackentasche. Anschließend flüchteten der Täter, die Frau sowie vier bis fünf weitere Personen, mit denen die beiden unterwegs waren, in die U-Bahnstation. Der Gesuchte ist circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Jogginganzug. Die unbekannte Frau, die in den Streit verwickelt war, ist etwa 18 Jahre alt und 1,50 bis 1,60 Meter groß. Die Polizei bittet die Frau sowie Zeugen, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

