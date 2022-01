Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Personensuche am Iqbal-Ufer, Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 21.00 Uhr, ging beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte ein Hinweis ein, wonach sich eine Person am Heidelberger Iqbal-Ufer in den Neckar begeben haben könnte. In diesem Zusammenhang laufen seit Bekanntwerden des Sachverhalts umfangreiche Suchmaßnahmen, in die neben starken Kräften der Heidelberger Polizeireviere auch Kräfte der Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG und Personenspürhunde eingebunden sind. Die Suchmaßnahmen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell