Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 52-Jährige bei Auffahrunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

52-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 75 ist am Sonntagabend eine 52-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 18 Uhr mit ihrem Skoda in Höhe der ehemaligen Lungenklinik von der Bundesstraße nach links abbiegen wollen. Ein nachfolgender, 29-jähriger Autofahrer erkannte das Vorhaben der 52-Jährigen vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Audi auf ihren Wagen auf. Die Fahrerin des Skoda zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden.

