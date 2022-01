Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Größere Geldsumme bei Wohnungseinbruch entwendet +++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gnarrenburg. Im Zeitraum zwischen dem 23.12.2021 und dem 08.01.2022 brechen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Butensee in Gnarrenburg ein. Der oder die Täter gelangen durch das Einschlagen einer Balkontür im ersten Obergeschoss ins Gebäude. Hier entwenden sie unter anderem eine größere Bargeldsumme. Nach der Tat können die Täter unerkannt flüchten. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bremervörde unter 04761/99450 zu melden.

