Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Essingen, Hüttlingen und Lorch, Brand in Bopfingen

Aalen (ots)

Essingen: Unfall auf B29

Am Sonntag gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza hielt an der Ampel an der Einmündung der Margarete-Steiff-Straße an, als diese auf Rotlicht wechselte. Dies erkannte der 46-jährige Fahrer eines nachfolgenden VW Passat zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des Seat wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

Bopfingen: Zimmerbrand durch Shisha

Durch den unsachgemäßen Gebrauch einer Shisha kam es am Sonntag gegen 19:00 Uhr in Bopfingen/Trochtelfingen in der Wuhrstraße zu einem Zimmerbrand. Durch die Polizei konnten zunächst alle Bewohner des Hauses aus dem Gefahrenbereich verbracht werden, bevor der Brand durch die Feuerwehr Bopfingen, die mit 43 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR.

Hüttlingen: Autofahrer nimmt Motorrad die Vorfahrt

Am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Ford Mondeo die B19 von Hüttlingen kommend in Richtung Abtsgmünd. Als er nach links nach Aalen/Waiblingen abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 36-jährigen Motorradfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Dadurch kam es zum Unfall, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen am Bein zuzog. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR.

Lorch: Gegen Schutzplanken geschleudert

Gegen 12:20 Uhr überholte ein 54-Jähriger mit seinem Renault Megane einen anderen Pkw auf der B29 zwischen Lorch Waldhausen und Lorch West in Fahrtrichtung Aalen. Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die rechtsseitigen Schutzplanken. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell