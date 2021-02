Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Pferde tödlich von Güterzug erfasst

Hannover (ots)

Groß Gleidingen. Samstagabend kam es zu einem tragischen Unfall. Gegen 23:00 Uhr erfasste ein Güterzug auf seinem Weg von Vechelde in Richtung Braunschweig bei Groß Gleidingen drei Pferde. Durch den Aufprall wurden diese tödlich verletzt. Der Lokführer hat zwar noch eine Schnellbremsung eingeleitet, allerdings konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die Besitzerin der Pferde konnte verständigt werden und war sodann am Unfallort zugegen. Die Tiere waren von einer naheliegenden Weide in den Gleisbereich gelaufen. Warum und wie die Pferde dahin gelangt sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Erst gegen 1:20 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb.

