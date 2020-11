Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Erfolgreicher Abschluss der Grundausbildung

LohmarLohmar (ots)

Mit der praktischen Prüfung endete am Sonntag die diesjährige Grundausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lohmar.

Eine besondere Herausforderung bestand in diesem Jahr nicht nur in der anspruchsvollen Ausbildung, die wie immer in der Freizeit der Ausbilder und Teilnehmer stattfand, sondern in den besonderen Umständen während der Corona-Pandemie.

Um das Infektionsrisiko zu senken, fanden die 120 Unterrichtsstunden zum Teil per Videokonferenz statt und auch e-learning-Module wurden angeboten. Während der praktischen Ausbildung musste sofern möglich auf Abstand geachtet werden und alle Teilnehmer trugen bei den anstrengenden Übungen Schutzmasken.

Trotz dieser besonderen Umstände haben alle 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Lehrgang erfolgreich absolviert. Der Großteil davon ist nun vollständig ausgebildet und wird in den jeweiligen Einheiten den Einsatzdienst unterstützen und Spezialausbildungen besuchen. Die restlichen 8 Teilnehmer müssen im nächsten Jahr noch das vierte Modul absolvieren.

