POL-ROW: ++ Einbrecher stürzt mit dem Weihnachtsbaum ++ Kupferkabel gestohlen ++ Falsche Polizisten telefonieren auch im neuen Jahr ++

Einbrecher stürzt mit dem Weihnachtsbaum

Heeslingen. Unbekannte Täter sind im Verlauf des Dienstags in ein Wohnhaus an der Straße Stimmbecksheide eingebrochen. Zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf. Beim Durchstöbern der Wohnung stolperte ein Täter über das Verlängerungskabel einer Lichterkette und kippte dann den Weihnachtsbaum um. Möglicherweise wurden die Unbekannten auch vom nach Hause kommenden Hausbewohner gestört, denn sie verließen den Tatort ohne Beute.

Kupferkabel gestohlen

Alfstedt. In den Tagen um den Jahreswechsel waren Buntmetalldiebe unterwegs. Vom umzäunten Gelände einer Lagerstätte nahe einer Baustelle am Blöckenweg haben die Unbekannten Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Da die Täter das Metall mit einem größeren Fahrzeug abtransportieren mussten, könnten Zeugen die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon 04765/83123-0 an die Polizeistation Oerel.

Falsche Polizisten telefonieren auch im neuen Jahr

Bothel. Unter dem angeblichen Namen Manfred Schneider hat sich am Dienstagmittag ein falscher Polizist bei einer 67-jährigen Frau aus Bothel gemeldet. Der Mann berichtete der Seniorin von einem bevorstehenden Raubüberfall. Außerdem seien bereits 850 Euro von ihrem Girokonto abgehoben worden. Dann wurde das Telefonat plötzlich unterbrochen. Zu weiteren Kontakten kam es nicht mehr. Die Polizei empfiehlt allen Angerufenen - insbesondere Senioren - sich gar nicht erst auf lange Telefonate mit Polizisten, die von solchen Dingen berichten und nach Lebensumständen fragen, einzulassen.

