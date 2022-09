Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.09.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Liebenburg. Am Donnerstag, gegen 10.45 Uhr, befuhr ein Lkw mit Cloppenburger Kennzeichen und ein 46-jähriger Mann aus Ilsede mit seinem Lkw die K2 von Dörnten in Richtung Hahndorf, bzw. umgekehrt. Hier kam es im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel. Durch umherfliegende Teile wurde der Pkw eines 60-jährigen Liebenburgers, der ebenfalls in Richtung Hahndorf unterwegs war, beschädigt. Der Lkw-Fahrer mit Cloppenburger Kennzeichen fuhr weiter, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu bemühen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Goslar. Am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Osterode mit seinem Pkw die Hildesheimer Straße in Richtung Bornhardtstraße. Hier kommt er kurz vor dem Gelände eines Discounters aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem kleinen Waldstück zum Stehen. Beim Fahrzeugführer wird bei der Unfallaufnahme eine Atemalkoholkonzentration von 1,04 Promille festgestellt. Der entstandene Schaden am Pkw sowie Flurschäden werden auf insgesamt ca. 2300 Euro geschätzt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Holzhausen, PHK

