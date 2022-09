POL-DO: Aktion weniger Rauchen - Polizei stellt über 500 Schachteln Zigaretten sicher

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1056 Die Polizei sucht mit Lichtbildern nach einem EC-Karten Dieb. Er steht im Verdacht am 20. Mai 2022, Laptops und eine EC-Karte zweier Firmen in der Gernotstraße in Dortmund entwendet zu haben. Mit der EC-Karte hob der Täter in einer Sparkassen-Filiale an der Kaiserstraße einen Bargeldbetrag in Höhe von rund 2500EUR ab. Die Polizei sucht nun nach der Person auf den Fotos, siehe Link des ...

mehr