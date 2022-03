POL-EL: Lahn - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Meppen (ots) - Am 30. März um 14.15 Uhr kam es in Meppen in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Fahrer eines S-Pedelec fuhr von der Haselünner Straße in Richtung Bahnhofstraße. Beim Überqueren der Bahnhofstraße übersah er den bevorrechtigen 38-jährigen Fahrer eines Mercedes, welcher vom Hauptbahnhof in Richtung Poststraße fuhr. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 83-Jährige kam dabei leicht verletzt ins ...

