Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Kiosk

Zigaretten gestohlen

Rees-Millingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. August 2022) in einen Kiosk auf der Hauptstraße eingedrungen. Sie schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Ein Zeuge hörte gegen kurz nach Mitternacht das Zersplittern von Glas und schaute zum Kiosk. Er konnte sehen, wie drei unbekannte Täter über den Parkplatz neben dem Kiosk in Richtung Alte Dorfstraße flüchteten. Die drei männlichen Personen werden als jung - Jugendliche oder junge Erwachsene - beschrieben. Alle seien größer als 185cm gewesen, hatten eine schlanke Statur und waren schwarz gekleidet. Mindestens einer der Täter trug eine Plastiktüte, in der sich vermutlich die Beute befand. Gestohlen wurden Zigaretten und E-Zigaretten.

Weitere Zeugenhinweise zu dem Sachverhalt werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell