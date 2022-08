Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - 46-Jähriger beraubt und verletzt

Zeugen gesucht

Emmerich-Elten (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (18. August 2022) gegen 04:15 Uhr wollte ein 46-Jähriger aus Emmerich auf dem Eltener Markt drei Personen, die in einem schwarzen BMW saßen, nach dem Weg fragen. Seinen Angaben nach seien die drei Insassen aus dem Auto ausgestiegen und hätten ihn unvermittelt körperlich angegriffen. Die Unbekannten flüchteten. Der 46-Jährige erlitt Verletzungen, zudem fehlten ihm anschließen Handy und Portmonee. Er wandte sich hilfesuchend an eine Frau, die den Notruf wählte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.

Die Kripo Emmerich bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, unter 02822 7830 anzurufen. (cs)

