Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Garage

Werkzeugmaschinen gestohlen

Geldern-Vernum (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend (17. August 2022) sind unbekannte Täter in die Garage eines Hauses am Gerritzenweg eingedrungen, das aktuell saniert wird. Sie öffneten gewaltsam ein Schloss zu einem weiteren Raum in der Garage und entwendeten darauf mehrere Werkzeugmaschinen, darunter zwei Bohrmaschinen, eine Motorflex und ein Bohrhammer. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell