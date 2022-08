Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Versuchter Handtaschenraub

Radfahrer als Zeuge gesucht

Geldern (ots)

Geldern - Versuchter Handtaschenraub / Radfahrer als Zeuge gesucht Am Mittwoch (17. August 2022) gegen 18:45 Uhr war eine 74-Jährige aus Eschweiler mit einem 73-jährigen Begleiter auf der Egmondstraße in der Nähe einer Discounter-Filiale in Richtung Innenstadt unterwegs. Plötzlich näherte sich von hinten eine männliche Person und entriss der 74-Jährigen ihre Handtasche, die sie mit einem Trageriemen über der Schulter trug. Anschließend rannte der Mann mit seiner Beute in Richtung Egmondpark davon. Ein Fahrradfahrer wurde Zeuge der Situation und fuhr hinter dem Flüchtenden her. Nach Angaben der 74-Jährigen kam der Radfahrer nur wenige Augenblicke später zurück und übergab ihr die Handtasche, deren Inhalt noch vollständig war. Vermutlich hatte der Täter die Tasche auf der Flucht fallen gelassen. Der Helfer setzte dann seinen Weg fort, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen.

Der unbekannte Täter wird beschrieben als jung, schlank und bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenshirt, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte.

Hinweise zu dem Sachverhalt werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. Insbesondere auch der Radfahrer wird gebeten, sich als Zeuge zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell