POL-PDNR: Neuwied - Mehrere Verkehrsverstöße bei Kontrollen festgestellt

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagnachmittag fuhr ein bislang unbekannter Pkw gegen eine Gartenmauer eines Hauses in der Straße In der Au und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Gartenmauer wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

