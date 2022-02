Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Schlückingen - Raubüberfall?

Wickede (ots)

Eine Zeugin bemerkte am Freitagabend (11. Februar), gegen 22.45 Uhr, auf der Straße "Ostpothe" kurz vor Schlückingen, einen taumelnden, 24-jährigen Mann aus Witten. Der stark alkoholisierte und nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss stehende Mann gab gegenüber einer Zeugin an, dass man ihm Pfefferspray in die Augen gesprüht und ihn ausgeraubt hätte. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten war er räumlich desorientiert und gab hier an, dass er weder wisse, wie er dorthin gekommen sei, noch wo sich u.a. sein Bargeld, iPhone13 oder Jetons aus der Spielbank befinden würden. Der leicht verletzte Wittener wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine durchgeführte Tatortbereichsfahndung unter Hinzuziehung eines Polizeidiensthundes verlief ergebnislos. Die näheren Umstände des Vorfalls sind nun Ermittlungsgegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

