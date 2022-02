Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Eisplatte auf Auto geworfen

Lippstadt (ots)

Glück im Unglück hatte am Samstagabend (12. Februar 2022), um kurz vor 18.30 Uhr, eine 18-jährige Lippstädterin, die mit ihrem Wagen auf der B55 in Richtung Rheda-Wiedenbrück unterwegs war. Als sie sich mit ihrem Auto kurz vor der Brückenunterführung in Höhe zur Westernkötter Straße befand, nahm sie einen Knall wahr. Bei einer Nachschau stellte sie auf ihrem Autodach Dellen und Eisreste fest. Die Polizei geht davon aus, dass jemand eine Eisplatte von der Brücke auf den Wagen der 18-Jährigen geworfen hatte. Glücklicherweise schlug die Platte nicht im Bereich der Windschutzscheibe ein, sodass die Frau unverletzt mit dem Schrecken davonkam. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell