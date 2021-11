Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baumaterialien beschädigt

Bad Langensalza (ots)

Eine Baufirma in Bad Langensalza war am zurückliegenden Wochenende das Ziel von Randalierern. Sie beschädigten mehrere Betonringe und Pflastersteine in der Tonnaer Straße. Die Unbekannten hinterließen einen Schaden von ca. 800 Euro.

