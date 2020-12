Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Bäckerei eingebrochen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 01.12.2020 (ab 17:30 Uhr) auf den 02.12.2020 (04:30 Uhr), Zutritt zu einer Bäckerei in der Heinigstraße. Durch den Einbruch entstand am Gebäude ein nicht unerheblicher Schaden. Es gelang ihnen außerdem einen Tresor zu entwenden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen.

Wer hat zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

