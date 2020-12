Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nicht auf betrügerische Anrufe reingefallen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Dienstag wurden der Polizei Ludwigshafen zwei betrügerische Anrufe gemeldet.

Bei einem 78-jährigen Ludwigshafener rief gegen 13:20 Uhr eine unbekannte Frau an, welche sich als seine Tochter ausgab. Die Unbekannte gab an, dass sie einen Unfall hatte und seine Hilfe benötigen würde. Der Senior erkundigte sich bei seiner richtigen Tochter und konnte so den Schwindel entlarven.

Eine unbekannte Frau rief gegen 14:30 Uhr bei einem 80-Jährigen an und behauptete, er habe in der Lotterie gewonnen. Sie versicherte ihm, er habe mehrere zehntausend Euro gewonnen und benötige jetzt nur noch seine Bankdaten um den Betrag zu überweisen. Der 80-Jährige ließ sich darauf nicht ein.

Die Masche bei diesen Anrufen ist ähnlich: Die Betrüger versuchen ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln und durch vortäuschen falscher Tatsachen in die Irre zu führen. Oftmals bauen sie hierzu innerhalb kurzer Zeit großen Druck auf und lösen das Gefühl der Verpflichtung aus.

Schon ein paar einfache Tricks können helfen, Telefonbetrug zu erkennen. - Seien Sie misstrauisch, wenn jemand am Telefon persönliche Daten oder Geld von Ihnen fordert. - Machen Sie "Absicherungsanrufe". Wenn beispielweise Ihr vermeintlicher Enkel angerufen hat oder die Polizei, rufen Sie auf der Ihnen bekannten Nummer zurück - so können Sie sichergehen, dass Sie nicht mit einer unbekannten Person telefonieren. - Wenn Sie sich durch den Anrufer unter Druck gesetzt fühlen, legen Sie den Hörer auf. Das ist nicht unhöflich, sondern dient Ihrem Schutz.

