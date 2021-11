Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad in Flammen

Nordhausen (ots)

Unbekannte zündeten am Sonntag, gegen 18.45 Uhr, in der Neanderstraße ein abgestelltes Fahrrad an. Der Eigentümer das Rades löschte die Flammen mit Wasser und verhinderte so einen größeren Schaden. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit nicht.

