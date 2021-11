Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spielgerät auf Spielplatz beschädigt

Niedersachswerfen (ots)

Vandalen hausten auf dem Spielplatz in der Goethestraße. Zeugen beobachteten am Sonntag, gegen 16 Uhr einen Mann, der das Schaukelpferd beschädigte. Er drückte das Spielgerät so zu Boden, dass die Feder in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Bei dem Täter handelte es sich um ein ca. 1.80 m großen, korpulenten Mann. Er trug eine rote Fleecejacke, eine Jeanshose sowie Turnschuhe, bei denen der rechte Schuh defekt war. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

