Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Garage auf Tankstellengelände

Wachtendonk (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch (17. August 2022), 14:00 Uhr sind unbekannte Täter in eine Garage auf dem Gelände einer Tankstelle an der Wankumer Straße eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Geräte, darunter ein Laubbläser und einen Industriestaubsauger der Marke Kärcher sowie vier Autoreifen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

