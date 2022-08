Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Brandstiftung

Die Kripo erbittet Hinweise!

Geldern-Walbeck (ots)

Am Montag (15. August 2022) gegen 07:40 Uhr bemerkte ein Spaziergänger an einem Verbindungsweg zwischen der Straße Am Schloß Walbeck und dem Walbeckerweg zwei kleinere Bodenfeuer durch eine Rauchentwicklung am Waldrand. Er löschte die Feuer, indem er sie austrat und stellte dabei fest, dass Nadelholzäste zusammengelegt und angezündet worden waren.

Kurz bevor er den Brand feststellte, hatte der Zeuge auf dem Verbindungsweg einen blauen VW Golf oder Polo wahrgenommen und eine männliche Person aus Richtung des Waldes kommen sehen. Diese bislang unbekannte Person wird als 20 - 30 Jahre alt, 180 - 190 cm groß, schlank, mit sportlicher Figur und dunklen, kurzen Haaren beschrieben.

Hinweise zu der beschriebenen Person mit dem blauen VW richten Sie bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell