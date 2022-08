Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

Pedelec-Fahrerin verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (16. August 2022) gegen 15:40 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau aus Emmerich mit ihrem Pedelec den linken Radweg entlang der Dederichstraße entgegen der Fahrtrichtung. Als ein 19-jähriger Fahrer aus Bedburg-Hau, der die Dederichstraße in dieselbe Richtung fuhr, nach links in die Wassenbergstraße abbog, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin. Das hintere linke Rad des Pkw rollte dabei über das Vorderrad des Pedelecs. Die 64-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht.

Die Polizei Kleve appelliert an alle Rad Fahrenden:

- Seien Sie kein Geisterradler! -

Sogenanntes "Geisterradeln" bezeichnet das Radfahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf Radwegen - ähnlich Geisterfahrern auf der Autobahn sowie das verbotswidrige Fahren auf Gehwegen. Immer wieder kommt es dabei zu riskanten Fahrmanövern und schweren Verkehrsunfällen mit anderen Rad- und/oder Autofahrenden, die gravierende Verletzungen verursachen können. Nicht selten zieht sich der Geisterradler selbst gewaltige gesundheitliche Schäden zu.

Auf Geh-/ und Radwegen, die nur in eine Richtung freigegeben sind, entstehen durch die geringe Breite des Weges und darauf entgegenkommenden Geisterradlern gefährliche Situationen. Insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen rechnen Autofahrende oft nicht mit Verkehr aus der "falschen" Richtung. Wer zum Beispiel mit seinem Fahrzeug abbiegen möchte, konzentriert sich oft nur auf den Verkehr in der vorgeschriebenen Fahrt- oder Gehrichtung. Gefahrensituationen entstehen aber vor allem dann, wenn Rad Fahrende als Geisterradler, unbemerkt aus der "unerlaubten" Richtung kommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell