Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220810.4 Kiel: Festnahme nach Fahrraddiebstahl und diverser Einbrüche

Kiel (ots)

Am gestrigen Tage nahm eine zivile Fahrradstreife des 2. Polizeireviers einen 47-jährigen Mann im Kieler Stadtteil Hassee fest, der ein hochwertiges, aus einem Einbruch stammendes Pedelec nutzen wollte. Nach der Festnahme und in der Vernehmung räumte der Tatverdächtige fünf Einbrüche in Kieler Geschäfte ein. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In den Mittagsstunden des 09.08.20222 stellten Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers ein hochwertiges auffälliges Pedelec in Kiel in der Hamburger Chaussee fest. Sie beobachteten das ihnen aus einem Einbruch in einen Fahrradladen bekannte entwendete Rad und nahmen im Anschluss einen 47-Jährigen fest, der dieses dort abgestellte Rad nutzen wollte.

In der Vernehmung bei der Kriminalpolizei in Kiel ließ sich der Tatverdächtige sowohl auf den Fahrraddiebstahl als auch auf fünf Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche in Kieler Geschäfte ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entschied die Staatsanwaltschaft Kiel, dass der geständige Einbrecher mangels Haftgründe entlassen werde. Der Tatverdächtige wird sich in einem späteren Verfahren für die Taten verantworten müssen.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel führt die Ermittlungen und prüft nun Tatzusammenhänge zu gleichgelagerten Fällen im Kieler Stadtgebiet.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell