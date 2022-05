POL-WES: Wesel - 25-jähriger Autofahrer nach Unfall gerettet

Rheinberg (ots) - Gleich zwei Fälle von "sittenwidrigem" Verhalten spielten sich in den Abendstunden des gestrigen Mittwochs ab. Gegen 20.10 Uhr radelte ein nackter Mann an einer 58-jährigen Frau vorbei, die mit ihrem Hund am Hammweg in Budberg Gassi ging. Außer einer Sonnenbrille, einer dunklen Cappy und einer Bauchtasche war der Mann, der zwischen 25 und 30 Jahre geschätzt wird, gänzlich entblößt. Etwa eine ...

mehr