Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Exhibitionisten

Rheinberg (ots)

Gleich zwei Fälle von "sittenwidrigem" Verhalten spielten sich in den Abendstunden des gestrigen Mittwochs ab.

Gegen 20.10 Uhr radelte ein nackter Mann an einer 58-jährigen Frau vorbei, die mit ihrem Hund am Hammweg in Budberg Gassi ging. Außer einer Sonnenbrille, einer dunklen Cappy und einer Bauchtasche war der Mann, der zwischen 25 und 30 Jahre geschätzt wird, gänzlich entblößt.

Etwa eine Stunde später bemerkte eine 23-Jährige beim Sonnenbaden, einen Unbekannten an der Straße Orsoy-Land in Eversael. Dieser beobachtete die Frau und ihre gleichaltrige Freundin. Er berührte sich währenddessen eindeutig unsittlich am Genital. Als er bemerkte, dass die Frau ihn entdeckt hatte, flüchtete er auf einem Mountainbike in Richtung Damm.

Beschreibung: Etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Shorts, hellblaues T-Shirt, Sonnenbrille, Kappe.

Ob es sich um ein und denselben Mann handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wem ist der Mann bzw. sind die beiden Männer noch aufgefallen? Wer wurde noch belästigt?

Hinweise nimmt die Polizei Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell