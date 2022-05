Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Polizei identifiziert Schüler nach Pfefferspray-Vorfall

Alpen (ots)

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der in einer Sekundarschule an der Fürst-Bentheim-Straße Pfefferspray versprüht hat. Letztlich wurden am Mittwochmorgen 4 Lehrerinnen und Lehrer und 25 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt, weil sie Dämpfe einatmeten. Einige von ihnen wurden in Krankenhäusern behandelt.

Den 15-jährigen tatverdächtigen Schüler vernahm die Polizei in Anwesenheit seiner Eltern. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und möglicherweise die Übernahme von Kosten, die bei dem Einsatz entstanden sind.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell