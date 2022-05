Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Sittenstrolch am Tenderingssee

Hünxe (ots)

Ein Unbekannter belästigte gestern zwei Frauen im Alter von 17 und 20 Jahren. Die Tat ereignete sich am Strandabschnitt, den man über einen Feldweg vom Bruchweg (zwischen Voerder Weg und Saatweg) erreichen kann.

Bei einem Sonnenband am Strand bemerkten die Frauen gegen 16.35 Uhr einen Mann, der in ihrer Nähe lag und die beiden beobachtete. Dabei berührte er sich unsittlich am Genital. Als er bemerkte, dass die Frauen die Polizei alarmierten, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Surfschule.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Beschreibung: 40 bis 50 Jahre alt, dunkelblonde Haare, dick, weißes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, schwarzer Rucksack.

Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zum Vorfall machen? Wer wurde ebenfalls von dem Unbekannten belästigt?

Hinweise nimmt die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 918100, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell