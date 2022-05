Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 82-Jähriger schwer verletzt

Wesel (ots)

Ein 82-jähriger Mann aus Wesel befuhr am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr mit einem E-Scooter die Straße An de Tent. Hierbei stieß er mit einem Reifen des Fahrzeugs gegen einen Bordstein. Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0281 / 1070, bei der Polizei Wesel zu melden.

