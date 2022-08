Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220810.1 Kiel: Fahrradkontrollen im Kieler Stadtgebiet

Kiel (ots)

Gestern fanden an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten im Kieler Stadtgebiet Verkehrskontrollen statt. Sowohl bei Radfahrenden als auch bei E-Scooter Fahrerinnen und Fahrern stellten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte diverse Verstöße fest.

Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers Kiel in der Adelheidstraße in Höhe einer Tankstelle sowie in der Holstenstraße Radfahrende und E-Scooter Fahrerinnen und Fahrer.

Insgesamt hielten die Kräfte der Polizei 30 Fahrräder, vier Pedelecs und fünf E-Scooter an. Bei 14 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern stellten die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten ein verkehrswidriges Verhalten fest. Sie erwartet nun ein Verwarngeld.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell