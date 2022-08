POL-KI: 220808.3 Kiel: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Kiel / Norderstedt / Hamburg (ots) - Montagabend kam es am ZOB "Garstedt" in Norderstedt zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 26-jährigen Mannes. Kräfte des Kriminaldauerdienstes Pinneberg und der Polizei Hamburg nahmen den jugendlichen Tatverdächtigen noch in der Nacht zu Dienstag in Hamburg ...

mehr