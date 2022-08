Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220808.2 Stolpe: Alkoholisierter Motorradfahrer und Mitfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stolpe (ots)

Sonntagnachmittag kam es auf der Landesstraße 67 in Höhe Depenau / Stolpe zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Gestern, gegen 13:40 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Neumünsteraner in Begleitung seines 53-jährigen Mitfahrers mit einem Motorrad die L67 aus Nettelsee kommend in Richtung Ascheberg. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Suzukifahrer Höhe Depenau rechtsseitig von der Fahrbahn ab und verunfallte. Sowohl der Fahrzeugführer als auch sein Sozius erlitten durch den Alleinunfall schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mitfahrer in ein Kieler Krankenhaus. Eine Rettungswagenbesatzung verbrachte den Fahrer des Motorrades in ein umliegendes Krankenhaus.

Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeireviers Plön nahmen zuvor bei dem Motorradfahrer Atemalkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Ein Arzt entnahm im Krankenhaus eine Blutprobe.

Am Motorrad entstand Totalschaden.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizei Plön haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke gemäß § 315 c StGB aufgenommen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell