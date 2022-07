Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220729.2 Kiel: Massiver Tresor bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Büroräume einer Firma am Sophienblatt ein. Dabei entwendeten sie unter anderem einen größeren Tresor mit dem darin befindlichen Geld. Das K 12 der Kieler Kriminalpolizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20:15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, brachen vermutlich mehrere unbekannte Personen in die Räumlichkeiten einer Firma im Sophienblatt ein. In einem der Obergeschosse fanden sie einen massiven Tresor, in dem sich ein nicht unerheblicher Geldbetrag befand.

Statt den Tresor vor Ort aufzubrechen, nahmen die Täter den kompletten Tresor mit. Dazu warfen sie den Geldschrank ersten Ermittlungen zufolge aus einem der Obergeschosse auf den darunter befindlichen Parkplatz. Die Zufahrt zum Parkplatz befindet ich im Königsweg. Von dort dürfte der Tresor von den Tätern schließlich abtransportiert worden sein. Sie entkamen unerkannt.

Auf Grund der Beschaffenheit des Tresors dürfte der Fenstersturz einen lauten Knall durch das Aufschlagen auf der gepflasterten Fläche zur Folge gehabt haben. Die Polizei sucht daher Zeuginnen und Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich Sophienblatt / Königsweg verdächtige Personen gesehen oder Wahrnehmungen gemacht haben. Wer etwas zum Sachverhalt beitragen kann wird gebeten, sich mit der Kieler Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell