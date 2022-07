Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220725.1 Preetz: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Autofahrerin gesucht

Preetz (ots)

In der vergangenen Woche kam es in Preetz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer stürzte und sich verletzte. Die Polizei sucht nun eine unfallbeteiligte PKW-Fahrerin.

Am vergangenen Donnerstag befuhr ein 37-jähriger Radfahrer um 13:58 Uhr den Truberg. An der Einmündung zum Bergweg habe er nach links abbiegen wollen. Aus dem Bergweg sei ein blauer PKW gekommen und in den Truberg eingebogen. Der vorfahrtberechtigte Radfahrer sei dadurch auch ohne Zusammenstoß mit dem PKW gestürzt.

Die Fahrerin des blauen Fahrzeugs habe sich sofort nach dem gestürzten Radfahrer erkundigt. Dieser habe seinen Zustand zunächst jedoch falsch eingeschätzt und erklärt, nicht verletzt zu sein. Daher sei die Autofahrerin in gegenseitigem Einvernehmen weitergefahren. Kurze Zeit später habe der Geschädigte starke Schmerzen im Knie wahrgenommen. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte den 37-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei Preetz hat ein Verfahren eingeleitet, um die Unfallursache zu ermitteln. Dazu sucht die Polizei nun die unfallbeteiligte Autofahrerin. Die Frau kann nicht näher beschrieben werden. Der PKW soll blau gewesen sein. Es dürfte sich um einen VW Up oder ein baugleiches Modell, Seat Mii bzw. Skoda Citigo, handeln. Die Autofahrerin wird gebeten, sich mit der Polizei Preetz unter der Telefonnummer 04342 10770 in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

