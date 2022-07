POL-KI: 220721.1 Kiel: Vermisste wohlbehalten angetroffen (Folgemeldung zu 220720.3)

Kiel (ots) - Seit Mittwochmittag wird die 78 Jahre alte Waltraud S. aus Kiel vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Auffinden führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Mithilfe. Zuletzt gesehen wurde Waltraud S. am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr im Bereich des Städtischen Krankenhauses in der Chemnitzstraße. Eine Absuche an verschiedenen möglichen Aufenthaltsorten im Kieler Stadtgebiet ...

