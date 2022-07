Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220719.1 Plön: Starker Cannabis-Geruch macht auf Autofahrer aufmerksam

Plön (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle fanden Polizeibeamte der Preetzer Polizei bei einem Autofahrer in Plön eine hohe Menge Betäubungsmittel auf. Der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss dieser Betäubungsmittel.

Am vergangenen Mittwoch, den 13.07.2022, fuhr ein Polizeibeamter der Polizei Preetz privat auf der Bundesstraße 76 in Richtung Eutin. Dabei fiel ihm auf, dass aus dem vor ihm fahrenden Ford Mondeo eine ungewöhnlich starke Rauchwolke aufstieg. Zusätzlich roch es so erheblich nach Cannabis, dass der Kollege sein Fahrzeugfenster schließen und die Lüftung seines PKW ausschalten musste.

Eine Streifenwagenbesatzung der Preetzer Polizei stoppte das Fahrzeug an der Kreuzung Rautenbergstraße / Stadtheide in Plön. Schon zu Beginn der Kontrolle bemerkten auch die kontrollierenden Beamten den starken Cannabis-Geruch.

Der Fahrer räumte den Konsum von Cannabis ein. Er erklärte darüber hinaus, weitere Betäubungsmittel im Fahrzeug mitzuführen und händigte diese an die beiden Polizeibeamten aus. Der 46-jährige Plöner führte ersten Messungen zufolge ca. 445 Gramm Cannabis mit sich.

Ein Polizeiarzt entnahm dem Beschuldigten auf dem Polizeirevier Plön eine Blutprobe. Die Kriminalpolizei Plön hat ein Strafverfahren wegen unbefugten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Den 46-Jährigen erwartet darüber hinaus ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Björn Gustke

