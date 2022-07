POL-KI: 220715.1 Kiel: Kommissar Zufall lässt Fahrraddieb auffliegen

Bönebüttel (ots) - In den Mittagsstunden des gestrigen Tages führten Beamtinnen und Beamte des Polizeibezirksreviers aus Kiel eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 430 in Bönebüttel durch. Sie kontrollierten zahlreiche Kraftfahrzeuge und sanktionierten 39 Geschwindigkeitsverstöße. Am 12.07.2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, stellten ...

mehr